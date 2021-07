Aplicativo Meu RPPS registra mais de mil acessos para download em um mês

O aplicativo Meu RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) completou um mês de funcionamento em Belém. Lançado no dia 1º de junho deste ano, pelo prefeito Edmilson Rodrigues e pela presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Belém (IPMB), Edna D’Araújo, o novo serviço já conta com 1.086 downloads (instalações em dispositivos de telefonia móvel), via lojas virtuais, até esta sexta-feira, dia 2/07, quando foi fechado o balanço de 30 dias.

Voltada a pensionistas e aposentados do município de Belém, a ferramenta disponibiliza o serviço para a realização do procedimento previdenciário Prova de Vida, que é obrigatório e feito anualmente no mês de aniversário dos segurados do IPMB. A capital paraense é a primeira da Região Norte e a primeira cidade paraense a utilizar o dispositivo.

Conforme o balanço obtido por meio do Sisprev WEB (Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social), 98 segurados do Instituto fizeram a Prova de Vida via Meu RPPS, nos últimos 30 dias. Destes, até o momento, 52 foram validados, 32 foram rejeitados e 14 estão em análise.

Responsável em validar as Provas de Vida feitas via aplicativo Meu RPPS, o chefe da Seção de Cadastro Previdenciário do IPMB, Fábio Junior Monteiro, explica que no mês passado avaliou de três a quatro Provas de Vida por dia, realizadas pelo aplicativo.

A diretora do Departamento de Previdência (Dprev) do IPMB, Rosa Cláudia Pereira, considerou satisfatórios os números obtidos no primeiro mês de uso da ferramenta. “Levando em conta que a maioria dos nossos segurados corresponde a pessoas idosas, a adesão à nova tecnologia tem sido gradativa”, salienta.

A expectativa é que, nos próximos meses, com maior divulgação do novo serviço, o número de Provas de Vida feito pelo aplicativo sejá bem maior. Os segurados com data de aniversário no mês de junho têm até o final de julho para fazer a Prova de Vida pelo Meu RPPS, sem risco de bloqueio do pagamento de seus benefícios previdenciários de pensão por morte e aposentadoria. “A Prova de Vida pode ser feita no mês de aniversário mais 30 dias do mês seguinte”, explica Rosa Claudia.

Benefício – O Meu RPPS visa beneficiar mais de 5,9 mil pensionistas e aposentados da Prefeitura de Belém, os quais, anteriormente, precisavam comparecer à sede do IPMB para fazer a Prova de Vida. Agora, com o aplicativo, basta se cadastrar na ferramenta para fazer o procedimento previdenciário.

Além da Prova de Vida, o aplicativo disponibiliza aos segurados informativos sobre documentos necessários para recadastramento, acesso ao contracheque e rendimentos para fins de Imposto de Renda (Cédula C), ficha financeira e informações sobre o andamento de processos previdenciários no Instituto. Os mais de 14 mil servidores públicos municipais também podem utilizar a ferramenta para fazer a simulação da aposentadoria e acompanhar o andamento de processos de aposentadoria no IPMB.

Saiba mais sobre o assunto: http://agenciabelem.com.br/Noticia/220131/belem-e-a-primeira-capital-da-regiao-a-disponibilizar-aplicativo-previdenciario-aos-segurados

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação