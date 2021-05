Aplicativo Samsung SmartThings já está disponível no Windows 10

A Samsung liberou recentemente o aplicativo SmartThings para computadores Windows 10. O download da ferramenta pode ser realizado por meio da Microsoft Store, a loja de apps do sistema operacional.

Para baixar o app, que pesa 55,78 MB, basta entrar neste link ou procurar o SmartThings diretamente na Microsoft Store. Após a instalação, o usuário só precisa fazer login com a sua conta da Samsung para acessar as informações que já estão presentes na versão móvel da plataforma de internet das coisas.

Fonte: Microsoft Store

Assim como na edição de celulares, o SmartThings permite gerenciar e controlar remotamente dispositivos compatíveis com o ecossistema da Samsung. A interface é adaptada para telas maiores, mas o funcionamento é similar ao que já existe nos smartphones.

O aplicativo conta com uma aba de favoritos e uma divisão com as salas criadas pelo usuário. Os dispositivos que aparecem conectados no app podem ser controlados de maneira remota, basta que o aparelho e o PC estejam conectados na mesma rede.

Você pode encontrar dispositivos Samsung usando o SmartThings de computador.Fonte: Microsoft Store

O SmartThings para Windows 10 também conta com uma aba de Cenas. A funcionalidade permite que o usuário crie sequências para automatizar ações dos dispositivos conectados.

Outra função interessante do aplicativo da Samsung que pode ser utilizada no PC é o SmartThings Find. A ferramenta permite encontrar aparelhos perdidos, incluindo celulares, fones de ouvido e Smart Tags da marca.