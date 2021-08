Apoiadores de Bolsonaro promovem motociata em Belém

O feriado da Adesão do Pará à Independência do Brasil, em transcurso neste domingo, 15 de agosto, foi marcado pela motociata promovida em Belém por apoiadores do presidente da República Jair Messias Bolsonaro. O evento reuniu milhares de motociclistas que se concentraram na Avenida Visconde de Souza Franco (Doca) desde as primeiras horas da manhã. Dali, eles saíram por volta das 9h, desfilando pelas principais vias da capital paraense.

As motociatas estão sendo realizadas por todo o País em apoio ao Governo Bolsonaro e em defesa da democracia. Os participantes do evento esperavam ver alguma das personalidades federais que vivem ao lado do presidente da República, no entanto, o evento transcorreu de forma pacífica, sem a presença de nenhum “medalhão” bolsonarista.

Quando os apoiadores do presidente entraram na Rodovia BR-316, dava para notar que eles eram aos milhares, buzinando com suas motocicletas e mostrando apoio ao governo federal e a defesa das cores verde e amarelo, que simbolizam a pátria brasileira.

Durante o trajeto, houve alguns pontos com aglomerações de pessoas que paravam para ver a manifestação que se encerrou ao final da manhã deste domingo.

Foto: Jorge Nascimento/Ronabar