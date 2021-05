Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação em Belém: veja imagens

Partidários do presidente Jair Bolsonaro se manifestaram em apoio ao governo durante a manhã deste sábado, 1. Além de apoio ao governo federal, eles tinham como pauta a defesa do voto auditável nas eleições de 2022. Alguns gritavam “eu autorizo”, provocados por militantes.

Os apoiadores se reuniram na Doca, na avenida Presidente Vargas e no Portal da Amazônia. Em forma de carreata, o grupo deu algumas voltas na cidade até chegar na Doca de Souza Franco, onde finalizaram o ato com o canto do hino nacional.

Fonte: VER-O-FATO Por: Emanuel Maciel