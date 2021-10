Após 10 anos de abandono, escola é devolvida à população em Ananindeua

Na tarde desta quarta-feira (27), o Governo do Pará reafirmou o compromisso com a educação e entregou mais uma escola estadual totalmente recuperada. É a 79ª desde o início da gestão do governador Helder Barbalho, em 2019. Os 1,1 mil alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Manoel Saturnino, em Ananindeua, já podem contar com comodidade, conforto e qualidade de ensino. Bem-estar que também beneficiam os servidores da educação que trabalham no local e toda a população que visitará uma das principais escolas do bairro do Paar.

“A gente avança em mais conquistas, fazendo a cidade de Ananindeua crescer e desenvolver mais. Estou muito feliz em poder entregar a 79ª escola reconstruída. Estamos agindo para melhorar as escolas, climatizando, melhorando a infraestrutura, garantindo um ambiente adequado. E aqui, gostaria de anunciar, que já autorizei, e nós vamos fazer a cobertura da quadra de esporte, para melhorar a prática da educação física para os nossos alunos”, enfatizou o governador Helder Barbalho. Que ainda durante o evento, anunciou que em breve irá assinar a ordem de serviço para obras e reforma das Escola Regina Coeli e Gaudêncio Ramos, que também ficam em Ananindeua.

Com cerca de 2,7 mil m², a unidade escolar a partir de agora está preparada e equipada para atender os alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série), além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental e Fundamental, que estão matriculados no espaço de aprendizagem. “O governo do Pará segue entregando escolas reconstruídas. Essa é a de número 79, aqui no nosso querido bairro do Paar. Com certeza vamos continuar nesta caminhada, ofertando escolas e ensino de qualidade aos alunos da rede Estadual”, disse a Secretária de Educação do Pará, Elieth de Fátima Braga.

A entrega da estrutura contou com a participação de docentes, pais e responsáveis de estudantes, populares, políticos e de alunos da instituição. O Enzo Gabriel, que cursa o 2° ano do Ensino Médio, conta que tem muitas expectativas e responsabilidades a partir de agora. “O ensino aqui sempre foi bom, mas a estrutura deixava a desejar. Não tínhamos conforto como agora teremos. Vamos ter prazer em estudar, ter melhores notas. Para nós, alunos, representa muito. Não teremos mais desculpas para ninguém tirar nota baixa, ninguém reclamar de nada. Temos que cuidar da estrutura também. Precisamos fazer a nossa parte”, disse.

O prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, esteve ao lado do Governador para a cerimônia de entrega do prédio à população: “Gostaria de agradecer ao senhor, Governador, pelo carinho com o município de ananindeua. Sua parceira tem sido impa. Tem parceria na saúde com o nosso hospital pediátrico. Tem parceria no saneamento, com quase R$ 30 milhões investidos. Na educação. Estávamos com a UEPA esses dias, hoje estamos com mais essa escola. E tenho certeza que quem ganha é somente à população, que terá uma educação de qualidade. Hoje, os moradores ganham uma nova estrutura, uma escola qualificada”, concluiu.

Houve melhorias, também, na sala dos professores, arquivo, nos banheiros masculino e feminino, recreio coberto, espaços de convivência e a instalação de equipamentos que propiciam a acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcDs). A partir de agora, a comunidade escolar vai poder usufruir de um ambiente moderno, confortável e com toda a infraestrutura escolar necessária para o ensino.

Diferente dos anos de abandono em que o local vivenciou durante 10 anos, como conta o diretor da unidade escolar, Alan Assuncão. “A escola estava em uma situação muito precária. Nós estávamos há cerca de quatro anos tentando a reformar, mas somente na gestão do governador Helder é que formos atendidos. A escola foi totalmente recuperada. Tivemos a entrega de nova sala de informática, sala de leitura, novos ambientes e quem ganham com isso são os alunos”, disse emocionado.

Investimentos – As obras foram executadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e mais de R$ 1,3 milhão provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foram investidos na reconstrução da Escola Estadual Prof. Manoel Saturnino. Os recursos possibilitaram a revitalização de 15 salas de aulas, quadra de esportes, biblioteca, laboratório de informática, direção, secretaria e coordenação pedagógica.

Mais investimentos – O Governador Helder Barbalho aproveitou a cerimônia para anunciar mais investimentos para Ananindeua. O primeiro convênio assinado soma R$ 1.464.416,08 e foi garantido pela deputada Professora Nilce.

O recurso será utilizado para obras de Drenagem e Pavimentacao no bairro do Icui. O segundo Convênio assinado na tarde desta quarta-feira (27) foi garantido pelo deputado Fábio Freitas, e soma o montante de R$ 1.302.318,81. O valor é destinado para obras de drenagem, pavimentação e sinalização viária nos bairros de Águas lindas e Aurá, em Ananindeua.

Por Evaldo Júnior (SEDUC)

Fonte: Agência Pará

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará