Após 10 anos de espera, bairro do Jutaí recebe moderno Centro de Educação Infantil

O prefeito Nélio Aguiar entregou na manhã desta quarta-feira, 1º, o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Rosete Conceição Sousa. Localizado na Rua Maringá, nº 66, bairro do Jutaí, o Centro Infantil já havia sido implantado em maio de 2022, funcionando em prédio alugado. Porém, a luta dos moradores pelo educandário já durava mais de 10 anos.

O Centro, que iniciou atendendo 66 crianças, atenderá inicialmente um quantitativo de 153 crianças, divididas em 8 turmas, distribuídas em Maternal I, Maternal II, e Pré I, todas na faixa etária de 02 a 04 anos.

Trata-se de uma construção de remanescente de creche Tipo B, com 8 salas de aula, 1 sala multiuso, espaço administrativo com secretaria, diretoria, sala dos professores, almoxarifado e banheiros, espaço de serviço com cozinha, depósito, despensa e lavanderia. Um investimento superior a R$ 3 milhões de reais (R$ 3.308.479,14).

A comitiva do prefeito Nélio esteve composta pelo secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, a secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, os secretários Emir Aguiar (Semg), Alberto Portela (SMT), Adson Wender (Semc), Bruno Costa (Semap) e Paulo Jesus (Semad), e pelos vereadores Junior Tapajós, Alexandre Maduro, Elielton Lira e Erasmo Maia e ainda pelo coordenador de Políticas Públicas Renato Guimarães.

O Cemei Maria Rosete foi a 14ª Unidade de Educação Infantil entregue esse ano pela gestão.

“Hoje está sendo um grande dia para as famílias, para a comunidade, pois esperamos por muito tempo essa inauguração e o prefeito Nélio prometeu, cumpriu e hoje está realizando nosso sonho de ter um ambiente agradável e prazeroso para nossas crianças. Sair de um espaço pequeno, alugado e agora num ambiente adequado é motivo de muita gratidão”, disse a coordenadora do Cemei Grazielle Moita Aguiar. Ela informou ainda que as aulas no novo espaço já começam na segunda-feira, 6 de novembro.

Para o representante dos moradores, Odair José, a obra vai valorizar ainda mais o bairro do Jutaí.

“A entrega da nossa creche pelo prefeito Nélio, que é um prefeito guerreiro, batalhador, juntamente com outras obras como o asfalto, por exemplo, só valoriza cada vez mais o bairro do Jutaí”, destacou.

A secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, afirmou que a entrega do Cemei tem um sabor especial, uma alegria diferenciada, por ser uma obra remanescente, iniciada há 10 anos.

“Essa obra começou em 2013, é remanescente do consórcio PIB e eu gostaria de ressaltar que essa e outras obras desse consórcio só estão sendo concluídas por vontade política do nosso prefeito. Enfim, são muitos os avanços nos últimos anos na educação infantil, beneficiando mais de 7 mil crianças do nosso município”, ressaltou Maia.

O prefeito Nélio Aguiar destacou a atitude do governo em finalizar o Cemei e outras creches que estavam paralisadas – por falta de recursos do governo federal – e que foram concluídas com recursos próprios.

“Nós fizemos algo inédito no Brasil, como não havia repasse do dinheiro por parte do FNDE nós tomamos uma atitude, fomos à Brasília e pedimos para terminar a obra com recursos nossos, do Tesouro. Fizemos dessa forma e a autorização veio, liberamos e aprovamos o orçamento na Câmara de Vereadores e, com isso, conseguimos finalizar todas as creches do então consórcio PIB que estavam paralisadas. Essa é a penúltima, a ultima é lá do Ipanema, mas já tá pronta, e hoje tô muito feliz de poder estar aqui juntos e finalmente entregando essa belíssima creche que vai contribuir muito com a educação de Santarém, das nossas crianças, já são quase R$ 40 milhões investidos nessas 14 creches entregues só esse ano pela Prefeitura e vamos continuar trabalhando para fazer cada vez mais por Santarém”, disse o gestor.

SOBRE A PATRONA DO CEMEI

Professora Maria Rosete Conceição Sousa foi moradora pioneira do bairro Jutaí, participou da Associação de Moradores, e sempre trabalhou em busca de políticas públicas e projetos sociais para o bairro. Era uma pessoa generosa, sempre pensava em ajudar o próximo. Nasceu em 31 de janeiro de 1952, em Santarém, e faleceu em 17 de dezembro de 2011, com 59 anos.

Imagem: Agência Santarém