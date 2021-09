Após 11 dias sem óbitos, Santarém registra 1ª morte por Covid-19 no mês de setembro

Onze dias. Esse foi o tempo que o município de Santarém, no oeste do Pará, ficou sem registrar mortes por Covid-19, com base nos boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). No informe divulgado na noite desta terça-feira (7), a pasta confirmou a primeira morte deste mês. A vítima foi um homem de 64 anos, que morreu no último dia 6. Os dois últimos óbitos registrados no município ocorreram nos dias 24 e 25 de agosto.

O município ficou sem registro de mortes do período de 27 de agosto a 07 de setembro.

Conforme o levantamento feito pela reportagem, o mês de agosto fechou com 17 mortes por Covid-19. O mês de agosto foi o que teve o maior número de intervalos entre uma morte e outra. No total foram três. Já o mês de setembro também segue nesse ritmo de intervalo sem registrar mortes. Do primeiro dia do mês até o último dia 6, não houve nenhum óbito. Apenas ontem (7), o boletim confirmou uma morte ocorrida na última segunda-feira.

Intervalos sem registro de mortes no mês de agosto:

7 dias no período de 04 a 11/08



5 dias no período de 18 a 22/08



5 dias período de 27 a 31/08



06 dias período de 01 a 06/09

Em relação aos casos positivos, o mês de agosto contabilizou 523 casos positivos da doença. Já nestes primeiros sete dias de setembro, segundo o boletim epidemiológico já foram confirmados 68 casos positivos da doença. O município estava a quatro dias sem registro de casos positivos também.

dia 01 – 42 casos

dia 02 – 25 casos

dia 03

dia 04

dia 05 –

dia 06 –

dia 07 – 43 casos

O mês de março de 2021 ainda é considerado o mês mais letal desde o início da pandemia com 177 óbitos.

*segundo levantamento feito pelo Portal OESTADONET