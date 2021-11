Após 17 anos, Paysandu deve quitar dívida com o maior credor do clube

Débito total ultrapassou os 3,6 milhões de reais previstos

Apesar do caos vivido pelo Paysandu, ainda há espaço para algumas notícias positivas. Durante a entrevista realizada nesta quinta-feira (4), na Curuzu, o presidente do clube, Maurício Ettinger, revelou que o Papão deve quitar a dívida com o maior credor, o ex-jogador Arinélson, que jogou em 2004 pelo clube. A dívida do Paysandu com Arinélson ultrapassou os R$3,6 milhões, inicialmente previstos.

“Se Deus quiser, o Arinélson a gente não vai ter em 2022. Nós vamos pagar essa semana a antepenúltima (parcela). Depois vão ficar faltando duas, que a gente espera pagar. Encerramos [em dezembro]”, disse Ettinger.

Pelo Paysandu, Arinélson tuou em uma única partida, na estreia do Campeonato Paraense de 17 anos atrás, contra o Remo. No entanto, o contrato foi rescindido de forma unilateral. Na Justiça do Trabalho, ganhou a disputa. A administração da época era de Arthur Tourinho.

Fonte O Liberal