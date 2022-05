Após 17 anos, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz se separam

A cantora Wanessa Camargo informou, na segunda-feira (2), que se separou do marido Marcus Buaiz, com quem estava casada há 17 anos. No anúncio, publicado nos perfis dos dois nas redes sociais, Wanessa e Marcus afirmaram que o fim do matrimônio ocorreu de maneira consensual.

– Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado de nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui – disseram os dois, em nota.

A cantora e o empresário são pais de José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7. Apesar de estarem juntos desde 2005, a cerimônia de casamento de Wanessa e Marcus ocorreu em maio de 2007 na Sala São Paulo, tradicional sala de concertos no centro da capital paulista.

Fonte: Pleno News

Foto: Arquivo Pessoal