Após 2 anos, Testemunhas de Jeová voltam às ruas

As Testemunhas de Jeová — conhecidas em todo o mundo por seu trabalho de evangelização — estão voltando às ruas para retomar suas atividades presenciais.

Elas suspenderam seu trabalho público de evangelização desde março de 2020 devido à pandemia da covid-19, mesmo antes das autoridades no Brasil emitirem instruções relacionadas às atividades religiosas.

Em todos os países, o retorno presencial ocorreu em junho deste ano. As visitas regulares a prisões também voltaram a ser liberadas. Porém, a evangelização de casa em casa permanece suspensa.

De agora em diante, você pode encontrar novamente as Testemunhas de Jeová com seus habituais carrinhos de publicações bíblicas gratuitas nas ruas e em locais com grande circulação de pessoas. Ao realizarem seus trabalhos voluntários, estão mantendo o uso das máscaras como medida de precaução para a própria saúde e dos outros.

Durante esses mais de dois anos, as Testemunhas de Jeová não ficaram ociosas. Contataram as pessoas por meio de cartas, telefone e métodos virtuais. As reuniões congregacionais também continuaram a ocorrer toda semana por videoconferência e, em abril deste ano, retornaram em formato híbrido (presencial e por videoconferência, simultaneamente).

Fonte: Testemunhas de Jeová