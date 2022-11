Após 21 anos de contrato, Otávio Müller é dispensado da Globo

Depois de 21 anos de contrato fixo, o ator Otávio Müller não teve o vínculo renovado com a Rede Globo. Mas a decisão não significa o fim da parceria. Tal como tem feito com outros artistas, a empresa pretende contratá-lo por obra, e já possui projetos com o ator.

As informações foram divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. De acordo com ela, Müller trabalha atualmente gravando o filme Deus é Brasileiro 2, no qual ele interpreta o personagem Carlitão.

O último trabalho de Otávio antes do fim do contrato fixo com a Globo foi na gravação da série O Jogo que Mudou a História, que ainda não possui data de estreia no Globoplay.

No último ano, ele também esteve no elenco da novela Um lugar ao Sol.

Müller iniciou na emissora em 1988, com a telenovela Vale Tudo. Ao longo de sua carreira, participou de obras como Anjo Mau, Celebridade, Paraíso Tropical, Sob Nova Direção e Os Maias.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Youtube