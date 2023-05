Após 21 dias internado, influenciador paraense tem alta do ‘Abelardo Santos’

Um final feliz que deve render conteúdo alegres para muitos posts. Já está em casa o influenciador digital paraense Marcio Rodrigo Lima, de 34 anos, mais conhecido nas redes sociais como Prix. O paciente teve alta do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), na tarde desta segunda-feira, 29 de maio, depois de vinte e um dias de internação.

A notícia da liberação hospitalar foi comemorada pelo influenciador, amigos, familiares e, também, pelos profissionais da unidade, que se despediram de Prix em grande estilo. No momento do adeus, enfermeiros, técnicos e a equipe multidisciplinar, se reuniu para uma celebração de despedida com direito a balões, plaquinhas de felicitação e muito agradecimento.

Prix ficou emocionado ao receber o carinho da equipe na hora do comunicado. Ele recordou o quanto foi bem tratado na unidade e pontuou todos os detalhes que foram determinantes para a sua recuperação. “Aqui, eu tive um atendimento humanizado, tive os remédios que precisava, na hora certa, com o cuidado necessário. A equipe, os enfermeiros e as enfermeiras, todos cuidaram tão bem de mim, tudo organizado, responsável. Me alimentei bastante também, comida boa e chegando toda hora”, conta. Logo em seguida, ele dividiu a novidade com os seguidores nas redes sociais.

Após uma cirurgia de apendicite, Prix precisou teve diversas complicações e chegou ao Hospital Abelardo Santos, muito debilitando, e logo, foi atendido em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com o avanço no tratamento, o influencer seguiu para o leito clínico, onde foi acompanhando também pela equipe multiprofissional.

Dedicação

Marcela Maia é enfermeira e acompanhou de perto a recuperação de Prix. Ela lembra bem do dia em que ele chegou debilitado. “Era um paciente de urgência. Cuidamos e acolhemos. Vê-lo sair, ir embora pra casa nos deixa felizes, radiantes. Aqui é um hospital público, mas temos a garantia de ver o paciente é ser bem tratado. Ele mesmo elogiou nossa comida, nosso carinho, nosso atendimento e toda a atenção que demos para ele”, diz. A profissional também destaca o empenho dos profissionais da unidade. “Trabalho no Abelardo Santos com muito orgulho. Amo trabalhar aqui e ficamos muito feliz em registrar esse momento do nosso paciente que passou pela clínica cirúrgica”, celebrou.

Outra colaboradora que também comemorou a alta foi a enfermeira Cleonice Quaresma. Ela se sentiu privilegiada em poder contribuir com mais uma vitória. “É um prazer cuidar de todos, poder ajudar. Destacamos o cuidado e o desempenho de todos. Sempre nos atentamos às medicações no horário. E não é apenas para ele, e sim, para todos os nossos pacientes. Pois comemorar a alta, é um privilégio à equipe. Estou muito feliz”, diz.

Para o diretor geral, Jean Cléber, a alta do influenciador é um orgulho para todo o Hospital. “Ele chegou aqui, transferido de outra unidade, em um quadro bem grave e preocupante. Tínhamos um desafio nas mãos, mas sabíamos que estava ao nosso alcance ajudá-lo. Vê-lo sair, se recuperar, é uma satisfação enorme e aqui estendo o meu agradecimento a toda a equipe que foi humana e incansável”, celebra.

Agora, Marcio Lima, o Prix, vai continuar o tratamento em casa. Em sua alta, ele e sua família foram orientados com horários, medicamentos e outros procedimentos que farão parte de sua rotina a partir de agora.

Serviço: O Hospital é a maior unidade pública do Governo do Estado. A instituição é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Texto: Ascom Hospital Regional Dr. Abelardo Santos

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação