Após 32 anos, jornalista Chico Pinheiro deixa o Grupo Globo

Após mais de três décadas dedicadas ao Grupo Globo, o jornalista Chico Pinheiro não faz mais parte dos quadros da empresa. A informação foi divulgada pela emissora por meio de um comunicado interno assinado pelo diretor-geral de jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel. Na nota, o gestor afirmou que a saída teria acontecido de “comum acordo”.

– Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, em comum acordo com a emissora, Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir. Pretende se dar um ano sabático e, mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado – declarou.

Pinheiro, que atuava com âncora do Bom Dia Brasil, mas que estava afastado do jornalístico há cerca de duas semanas, tinha se envolvido em uma polêmica recentemente ao fazer um comentário que foi encarado internamente como uma defesa do ex-presidente Lula (PT) na disputa presidencial.

Em fevereiro, após encerrar a participação da colunista Míriam Leitão sobre uma suposta boa recepção do mercado a um eventual retorno de Lula ao governo, Chico Pinheiro disse que era “bom mesmo o mercado acreditar na democracia”. Em 2018, o jornalista já tinha sido fortemente advertido pela direção da emissora por dizer que a prisão de Lula era um “fetiche” da direita.

No comunicado interno sobre a demissão do âncora, Ali Kamel agradeceu pela contribuição do apresentador ao jornalismo da emissora e afirmou que “fica o reconhecimento de ter convivido na redação com um dos grandes jornalistas que a televisão brasileira já produziu”.

Fonte: Pleno News