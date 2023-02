Após 37 dias de internação, Dennis Carvalho recebe alta

O ex-diretor da TV Globo, Dennis Carvalho, que estava internado desde o dia 26 de dezembro com septicemia, recebeu alta e já está em casa. Ele ficou no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em entrevista concedida ao Globo, no último dia 20, a ex-mulher de Dennis, Deborah Evelyn, disse que sua saúde estava “melhorando a cada dia”.

Após 47 anos na Globo, o diretor deixou a emissora em junho de 2022. Recentemente, Dennis dirigiu o musical Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Multishow