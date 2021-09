Após 431 dias internado homem sai do hospital metropolitano de Ananindeua

O paciente Daniel Alves após ficar internado 431 dias no Hospital Metropolitano De Urgência e Emergência (HMUE) localizado em Ananindeua, recebeu alta nesta quarta-feira (15) e voltou para sua casa em Macapá.

Após receber uma descarga elétrica no seu trabalho e cair de uma altura de quatro metros no dia 11 de julho de 2020, Daniel foi levado para o hospital do município de Macapá em estado grave, na qual ele ficou com 70% do corpo atingido por queimaduras de segundo e terceiro graus, depois foi transferido para o hospital metropolitano em Ananindeua.

Daniel Alves precisou passar por 20 procedimentos, durante sua internação, vários profissionais da área de terapia intensiva, oftalmologia, cirurgia geral, ortopedia, traumatologia, nutrologia e cirurgia plástica fizeram parte do procedimento de internação do paciente.

O Hospital Metropolitano é referência em atendimentos de queimados no norte do País, na qual faz parte da rede pública de saúde do Governo do Pará, gerenciado pela entidade filantrópica pró-saúde.

Foto: Pedro Guerreiro