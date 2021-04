Após 5 anos, Brasiliense leva DF à terceira fase da Copa do Brasil

Com a conquista da Copa Verde no mês de fevereiro, o Brasiliense Futebol Clube garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Um clube de Brasília não alcança essa etapa da competição desde 2016. Na edição, o Gama foi eliminado pela equipe do Santos.

O modelo atual de disputa da terceira fase foi adotado em 2013, quando os times que disputam a Libertadores foram integrados à competição. Antes disso, a Copa do Brasil tinha duas rodadas eliminatórias antes das oitavas, que podem ser consideradas equivalentes à terceira fase da era anterior aos clubes do torneio sul-americano.

Possíveis adversários do Jacaré

Os últimos jogos para fechar a segunda fase foram realizados na noite da última quinta-feira (16/4). Com as definições, a CBF montou os potes para o sorteio que indicará os confrontos. O Brasiliense ficou alocado na chave dois, que também conta com 4 de Julho-PI, ABC-RN, Atlético-GO, Avaí, Boa Vista, Cianorte-PR, Coritiba, Criciúma, CRB, Fortaleza, Juazeirense-BA, Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória-BA.

O pote 1 é formado pelas equipes mais bem ranqueadas pela CBF. São elas: Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

O sistema de disputa será de pote contra pote, e duelos de ida e volta. Com isso, o Jacaré vai enfrentar uma das equipes da chave 1. O sorteio será realizado no próximo dia 23, às 14h.