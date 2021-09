Após 529 dias de espera, Remo recebe o Náutico com a volta da torcida ao Baenão

A espera acabou. 529 dias depois, o Remo reencontra a sua torcida no estádio Baenão, nesta sexta-feira (24), às 19h, contra o Náutico, pela Série B. O duelo é válido pela 26ª rodada. Vale lembrar, a Prefeitura de Belém liberou 30% da capacidade dos estádios e a presença de torcedores que cumpriram o ciclo de vacinação contra a covid-19.

‘Digam ao povo que fico’

Antes da partida contra o Náutico, curiosamente, surgiu o rumor de que o próprio Timbu havia procurado o técnico do Remo, Felipe Conceição. Em entrevista ao O Liberal, o treinador, que faz um trabalho positivo do Leão, confirmou uma sondagem do Timbu, mas que o objetivo dele é permanecer no Baenão:

“Não chegou uma proposta, foi apenas uma sondagem (conversa) e eu coloquei que iria cumprir o meu contrato e compromisso com o Remo”, disse o comandante.

Retorno

Uma das novidades da equipe azulina para o jogo desta sexta-feira (24) é o atacante Victor Andrade, que volta após cumprir suspensão. Um dos principais nomes do Remo, desde que chegou ao Baenão, Victor tem três gols em 13 partidas e tem sido o grande driblador.

Nem tudo são flores

Antes do treino de ontem (22), o clube confirmou as baixas do goleiro Vinícius, com uma entorse grau dois no joelho direito, e do zagueiro Romércio, que está com dores no adutor. Por outro lado, o lateral-esquerdo Raimar está recuperado do desgaste na derrota contra o Guarani e prometeu um Leão valente contra o Náutico:

“Nosso time é muito ofensivo. Jogando em casa e com o apoio da nossa torcida, vamos ter facilidade em buscar o gol e sair daqui com os três pontos. Vou estar 100% para dar o meu melhor”, afirmou o jovem.

Náutico

Mesmo depois da polêmica que tirou o acesso do Paysandu, maior rival do Remo em 2019, o Papão cedeu ao Timbu as instalações do Estádio da Curuzu para que os pernambucanos se preparassem para este duelo. Curiosamente, às vésperas do duelo desta sexta, o Náutico anunciou o retorno do técnico Hélio dos Anjos (que estava no Paysandu na fatídica eliminação). Há um mês, Hélio havia pedido demissão do clube alvirrubro.

Ficha técnica

Remo x Náutico

26ª rodada da Série B

Data: sexta-feira, 24 de setembro

Hora: 19h

Local: Estádio do Baenão

Arbitragem

Central: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (CE) e Eleutério Felipe Marques Junior (CE)

Quarto Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Remo: Thiago Coelho; Wellington Silva, Rafael Jansen, Marlon, Raimar; Marcos Júnior, Lucas Siqueira e Arthur; Lucas Tocantins, Victor Andrade e Gedoz. Técnico: Felipe Conceição.

Náutico: Alex Alves; Hereda, Breno Lorran, Carlão e Bryan; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Luiz Henrique, Vinícius e Paiva. Técnico: Marcelo Rocha (interino).

