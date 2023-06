Após 54 anos, atriz Gloria Pires encerra contrato com a Globo

A relação contratual de mais de meio século entre a atriz Gloria Pires e a Globo não vai continuar após o fim da novela Terra e Paixão. De acordo com informações do site Notícias da TV, as duas partes decidiram não renovar o vínculo de exclusividade que possuíam, e Gloria passará a receber por obras, assim como diversos outros atores e atrizes que deixaram a Globo nos últimos anos.

Segundo o Notícias da TV, a ideia da atriz, que está na emissora desde os cinco anos de idade, é se aventurar em projetos mais curtos e também aproveitar a onda das plataformas de streaming. O veículo informou que, segundo pessoas próximas a Gloria, um dos fatores que teria pesado na decisão da artista seria o fato de ela ter sido trocada por Regina Casé na novela Todas as Flores.

Gloria, que estava escalada inicialmente para a obra, soube pela imprensa que não participaria mais da novela. Foi apenas após o vazamento que ela foi chamada por Walcyr Carrasco para trabalhar em Terra e Paixão, que agora será o último trabalho dela na Globo sob o contrato de exclusividade. A atriz e o autor já trabalharam juntos em O Outro Lado do Paraíso, de 2017.

