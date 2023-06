Após 73 dias, cantor Kaiky Mello deixa o CTI e vai para o quarto

O cantor Kaiky Mello, que está hospitalizado desde o dia 29 de março deste ano após sofrer um grave acidente ao retornar da escola, deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e agora está em um quarto da unidade. De acordo com informações da família, divulgadas neste sábado (10), o jovem também já deixou de usar o respirador.

– Depois de 73 dias no CTI, tivemos alta para o quarto. Louvado seja o nome do Senhor! Obrigado meu Deus por tudo que tens feito. Kaiky segue se recuperando graças a Deus saiu do respirador! Deus é fiel. Obrigado pelas orações de todos, continuem por favor. Ainda temos uma grande caminhada pela frente – relatou a família nas redes de Kaiky.

Desde que sofreu o acidente no fim de março, Kaiky tem vivido uma batalha pela vida, com uma evolução gradual de seu quadro de saúde ao longo dos últimos dois meses e meio. Por conta do ocorrido, o cantor teve traumatismo craniano e precisou ser submetido a uma cirurgia para a remoção de um coágulo cerebral.

Durante os primeiros dias hospitalizado, o cantor chegou a sofrer uma parada cardíaca, mas depois se recuperou. Ao longo dos mais de 70 dias internado, familiares, amigos e até a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fizeram movimentos de oração pela vida de Kaiky.

CARREIRA

Em 2018, Kaiky Mello venceu o concurso Talento Kids, promovido pelo programa Gerando Salvação, da Rede Mundial. Pouco depois, participou de um quadro no Programa Raul Gil, impressionando os jurados.

O jovem ganhou ainda mais destaque ao integrar por três anos o musical cristão Rua Azusa, da Cia Nissi de Artes. O espetáculo abordou o combate à segregação racial no começo do século 20, nos Estados Unidos, e venceu o Prêmio Bibi Ferreira. Na peça, Kaiky dividiu o palco com Adhemar de Campos, Soraya Moraes e Benner Jacks.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Youtube