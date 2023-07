Após agressão, Britney Spears rebate jogador e diz que não o agarrou: ‘Dei tapinha no ombro’

Após ser agredida por um segurança de um jogador de basquete, em um restaurante em Las Vegas (EUA), a cantora americana Britney Spears rebateu a fala do atleta e disse que não o agarrou, mas apenas tocou em seu ombro. A cantora levou um tapa no rosto ao tentar abordar Victor Wembanyama, astro da NBA.

“Eu reconheci um atleta no saguão do meu hotel quando estava indo jantar. Mais tarde, fui a um restaurante em um hotel diferente e o vi novamente. Decidi abordá-lo e parabenizá-lo por seu sucesso. Foi muito alto, então dei um tapinha no ombro dele para chamar sua atenção”, escreveu ela, em nota publicada nas redes sociais.

“Estou ciente da declaração do jogador em que ele menciona que eu ‘o agarrei por trás’, mas simplesmente dei um tapinha no ombro dele. O segurança dele então me deu um tapa no rosto sem olhar para trás, na frente da multidão. Quase me derrubando e tirando meus óculos do rosto.”

Segundo o site de notícias TMZ, especializado na cobertura de celebridades, ao ver que se tratava de Wembanyama, Britney tentou encostar nos ombros do astro da NBA e foi impedida pelo segurança, que a derrubou no chão. A cantora também teria levado um tapa no rosto.

Na sequência, diz a publicação, Britney se levantou e voltou para a sua mesa. Mais tarde, o segurança teria pedido desculpas pelo incidente. “Você sabe como é ser cercada por muitos fãs”, comentou.

A reportagem ainda revelou que Britney seria ouvida pelas autoridades de Vegas na manhã desta quinta-feira (6) para colher depoimento. A cantora abriu um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Metropolitana, e o caso não foi classificado como crime, já que, de acordo com o delegado, o segurança não teve a intenção de machucar Britney.

