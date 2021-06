Após agressões a jornalistas em Tailândia e Altamira, Sinjor emite nota de repúdio

Neste último fim de semana, o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará – SINJOR/PA – emitiu uma nota de repúdio por conta das agressões sofridas por jornalistas na semana passada, nos municípios de Tailândia e Altamira.

Edson Rios, repórter e apresentador da TV Guajará, afiliada ao SBT, e Otoniel Oliveira, cinegrafista da BMTV, afiliada da Record TV, foram agredidos com chutes por um dos acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de carga. As agressões aconteceram durante apresentação dos criminosos na delegacia de Tailândia, nordeste do Pará.

Já o repórter cinematográfico José Ribamar, da emissora Vale do Xingu, gravava imagens de um acidente de trânsito, depois que um carro bateu contra o semáforo e depois uma residência. O profissional foi agredido com um tapa pelo passageiro do veículo. O agressor foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a Seccional Urbana de Altamira. O repórter registrou boletim de ocorrência.

Em nota, o Sinjor repudia as agressões e se dispõe a colaborar com as vítimas com assessoria jurídica e para qualquer necessidade.

Com informações Miryan Drifar e SINJOR/PA

Fonte: Portal Tailândia