Após aparecer em 3º, Datena diz que candidatura ‘é pra valer’

Conhecido por buscar a carreira política e sempre desistir “de última hora”, o apresentador José Luiz Datena, recém-filiado ao PSL, disse à revista Veja que, agora, sua candidatura nas eleições de 2022 “é pra valer”. Ainda nesta quinta-feira (29), um levantamento do Paraná Pesquisas indicou que o jornalista aparece em 3º lugar na disputa pela Presidência do Brasil, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Bolsonaro.

– Dessa vez é para valer. Já contestaram isso, falaram que eu não ia sair a nada. Mas eu não respondo a boca de aluguel, só respondo à voz do dono – disse.

Apesar do desempenho surpreendente na pesquisa, o cargo pelo qual Datena irá concorrer ainda depende da resolução do partido. O PSL está considerando tentar a Presidência com o comunicador.

– Isso depende do partido. Eu continuo ancorado com a possibilidade de disputar o Senado ou o governo de São Paulo. Por enquanto eu sou apresentado como pré-candidato único do PSL e não tenho medo nenhum de disputar a Presidência da República – afirmou.

Se de fato concorrer ao Palácio do Planalto, Datena se torna mais um da chamada “terceira via” que surgirá como alternativa a Lula e Bolsonaro. O apresentador também não descarta uma aliança com outros candidatos fora da polarização, incluindo Ciro Gomes (PDT).

– Alianças políticas devem surgir para que o Brasil não fique polarizado. É uma polarização, inclusive, de rejeições. […] Não tenha dúvida [de] que tem muito cara de esquerda que vota em mim. Eu não escolho voto – declarou.

Fonte: Pleno News

Foto: PR/Marcos Corrêa