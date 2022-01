Após apoiar Ciro Gomes, Daciolo deverá se filiar ao PDT

Após ter anunciado a desistência de sua candidatura à Presidência para apoiar Ciro Gomes, o Cabo Daciolo deverá deixar o PMB para se filiar ao PDT, partido de seu novo aliado.

De acordo com a coluna Radar, da Veja, o anúncio da filiação deverá ocorrer no nesta sexta-feira (21), durante o evento de lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes.

Além de Daciolo, serão divulgados os nomes de outros recém-filiados ao partido que pretendem concorrer a algum cargo nas eleições deste ano.

De acordo com a coluna, fontes dizem que Daciolo gostaria de buscar uma vaga no Senado Federal pelo Rio de Janeiro, mas nomes importantes do partido acreditam que o ex-bombeiro não conseguiria votos suficientes para o cargo. Segundo eles, Daciolo deveria tentar retornar à Câmara dos Deputados.

Em dezembro, Daciolo publicou um vídeo nas redes sociais após a divulgação da operação da Polícia Federal na casa do pedetista para investigar um suposto caso de corrupção durante o mandato de Ciro no governo do Ceará.

– Irmãozão [sic], no dia da eleição em 22, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que esse voto foi do Cabo Daciolo. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, eu sei que o Criador está mandando eu falar isso para você – disse Daciolo na ocasião.

Na época, ele disse ainda que não sabia mais se seria pré-candidato ao Senado, ao governo, ou se simplesmente iria abandonar qualquer candidatura.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/RecordTV