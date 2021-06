Após aprovação, Pará inicia plano de importação da Sputnik V

Após aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na noite desta sexta-feira, 4, das vacinas Sputnik V da Rússia e Covaxin da Índia, mesmo que de forma condicional e com restrições, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) anunciou através das redes sociais que já começa a traças o plano de importação do imunizante russo contra a covid-19 para o estado.

Segundo o governador, já na manhã deste sábado, 5, “será realizada uma videoconferência com governadores do Nordeste e do consórcio da Amazônia Legal que têm interesse de compra na vacina Sputnik V para discutir a logística e ampliar a vacinação em todo o Brasil e, no Pará”.

Votação

Por quatro votos a um, a medida que abre espaço para a utilização de mais essas duas vacinas contra o coronavírus, ainda ficará sujeita ao cumprimento de condições específicas. Entre elas, a realização de estudos extras de efetividade, entrega de novos dados pelos fornecedores, aprovação de lotes pelo INCQS (instituto que atua no controle de qualidade de produtos de saúde) antes da distribuição e restrição de uso a alguns públicos e a determinados centros de saúde.

Fonte: Roma