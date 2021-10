Após assalto, motorista de aplicativo é sequestrado por três adolescentes em Ananindeua

Na noite da última quarta-feira, 06, três adolescentes sequestraram um motorista de aplicativo depois de um assalto, em Ananindeua. A vítima foi colada no porta-malas do carro. A denúncia foi feita por outros motoristas de aplicativos que comunicaram uma guarnição que fazia ronda na área.

A Polícia Militar interceptou o automóvel na avenida Marquês de Herval na esquina da travessa Angustura, bairro do Marco. Os sequestradores trocaram tiros com os militares. Depois de quase meia hora, os adolescentes se entregaram e liberaram a condutor de aplicativo. De acordo com informações, a PM informou que a vítima não teve ferimentos.

Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para lavar a via por conta da quantidade de gasolina derramada pelo veículo sequestrado, devido aos tiros que atingiram o tanque de combustível.

Os adolescentes foram levados para Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), localizado na avenida Governador José Malcher, bairro de Nazaré.

Fonte: Roma News