Após atrito com Marina Silva, Randolfe anuncia saída da Rede

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, anunciou nesta quinta-feira (18) que está de saída do partido ao qual fazia parte desde 2015. A informação foi comunicada pelo parlamentar em uma nota interna repassada a integrantes da legenda. Segundo o congressista, a decisão é “irrevogável”.

A saída do senador ocorre em meio a um atrito com a principal expoente do partido desde a criação da sigla, a ministra Marina Silva, atual chefe do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O principal conflito recente entre os dois está relacionado a uma decisão do Ibama que negou à Petrobras a autorização para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas.

Enquanto Marina é contrária ao empreendimento por considerá-lo “altamente impactante” ao meio ambiente, Randolfe, por sua vez, é favorável ao projeto e chegou a criticar, na madrugada desta quinta, pelas redes sociais, o parecer do Ibama.

– A decisão do Ibama contrária a pesquisas na costa do Amapá não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas – declarou o senador.

Confira a nota escrita por Randolfe sobre a saída dele da Rede Sustentabilidade:

Companheiros e companheiras da REDE SUSTENTABILIDADE:

Nos últimos anos, o povo brasileiro enfrentou a sua quadra mais dramática. A Democracia, há muito conquistada, esteve sob real ameaça.

Neste período, nas ruas, nas instituições e em especial no Parlamento, o nosso partido esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo, e cumpriu um papel histórico com amor, coragem e dedicação. Me honrará para sempre ter sido parte desta jornada épica.

Agradeço o companheirismo e o convívio deste período, em especial levo para toda a vida exemplos de lealdade ao povo, como o da companheira Heloísa Helena, que ontem, hoje e sempre me inspirará.

Minhas palavras trazem, sobretudo, gratidão. Tenho a certeza de que continuaremos juntos, nas lutas por democracia, justiça e na construção de uma sociedade livre da fome e da opressão.

Dito isso peço, em caráter irrevogável, a minha desfiliação da REDE SUSTENTABILIDADE.

Brasilia-DF, 18 de Maio de 2023.

RANDOLFE RODRIGUES.

Fonte: Pleno News/Foto: Agência Senado/Geraldo Magela