Após audiências, Moraes decide manter 942 presos por atos

A audiência de custódia dos 1.406 manifestantes envolvidos nos atos do dia 8 de Janeiro foi finalizada nesta sexta-feira (20), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu converter em prisão preventiva mais de 942 suspeitos e liberação de 464 pessoas, mas com medidas cautelares.

De acordo com informações do jornal O Globo, no caso dos manifestantes que foram liberados, não foram encontradas provas de que eles estavam envolvidos na depredação das sedes dos Três Poderes.

Entretanto, o ministro ainda optou por impor determinações como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país e utilizar as redes socais, toque de recolher noturno e no fim de semana, além de outras medidas.

No caso dos presos que tiveram prisão preventiva mantida, Moraes considerou que houve provas que apontam para atos terroristas, tentativa de golpe de Estado, ameaça, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, perseguição, incitação ao crime e também associação criminosa.

Fonte: Pleno News/Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF