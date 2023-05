Após baixa audiência, Faustão deixará seu programa diário

O apresentador Faustão deixará seu programa diário na Band após causar um prejuízo milionário à emissora em razão da baixa audiência. De acordo com informações da coluna Splash, do portal UOL, a despedida de Fausto Silva da atração ocorre a partir do dia 31 de maio, e a sua permanência na Band ainda é um mistério.

Em reunião tensa com a direção do programa nesta quarta-feira (17), Faustão foi comunicado sobre a decisão. Quem deve assumir o programa até o mês de julho são João Guilherme Silva e Anne Lottermann. Após esse período, a Band planeja inserir uma nova atração nessa faixa de horário.

Faustão possui contrato com a emissora até 2026, mas ele não deve assumir outro programa por ora. Durante seu período à frente da atração, o apresentador chegou a investir seu próprio dinheiro para ter a estrutura e quadros similares aos que tinha na Globo.

Contudo, a audiência do programa esteve longe de ser satisfatória, e a meta de faturamento não foi atingida no ano de 2022. Segundo o colunista Lucas Pasin, o prejuízo deixado pelo programa pode ter chegado a R$ 60 milhões.

Fonte: Pleno News/ Foto: Rodrigo Moraes/Band