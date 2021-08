Após batida, ônibus perde o controle e invade concessionária, no Marco: veja o vídeo

Era por volta de 4:30 da manhã deste domingo, 1, quando um grave acidente, entre um ônibus e um carro de um motorista por aplicativo, aconteceu na Avenida Almirante Barroso, entre Travessa Lomas e Angustura, no bairro do Marco.

Segundo testemunhas, o ônibus vinha trafegando pela via do BRT quando teria avançado o sinal vermelho e batido no carro do motorista por aplicativo que vinha pela Travessa Lomas. Após a batida, o condutor do ônibus perdeu o controle da direção e o veículo invadiu uma concessionária de automóveis, também atingindo o muro da Agência Nacional de Mineração.

O motorista do coletivo ficou ferido e foi levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas não corre risco de vida. Não havia nenhum passageiro no ônibus, que ficou bastante avariado.

Já o carro do motorista por aplicativo teve perda total por bater na região do motor. O motorista lamentou e disse que acionará o seguro e também cobrará a empresa de ônibus para arcar com os prejuízos, com o agravante de que ficará sem trabalhar por conta da destruição de sua ferramenta de trabalho.

Veja o vídeo feito na concessionária invadida:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação