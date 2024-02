Após blasfêmia com apocalipse, Ivete passa sufoco em trio elétrico

Uma explosão em um tubo de gás carbônico durante o desfile de Ivete Sangalo, nesta segunda-feira (12), deixou

duas pessoas feridas. O trio elétrico fazia o circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador.

Com ferimentos leves, no braço e no olho, as vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e passam bem.

A cantora Ivete Sangalo, que neste carnaval se envolveu em polêmica após blasfemar acerca do Apocalipse, em uma interação pública com Baby do Brasil, no carnaval de Salvador, levou um susto enorme com a explosão que produziu muita fumaça no trio onde ela estava.

– Que susto da p****. Pensei que era a caverna do dragão, Deus o livre. Pense que eu estou toda cagada – disse Ivete.

Para dar prosseguimento, a cantora pediu para que todo o gás carbônico fosse esvaziado do carro e retomou o show. Minutos depois, outro problema impediu a continuidade da apresentação: o trio começou a inclinar para o lado esquerdo, por conta do excesso de peso em um mesmo lado. Após contrabalançar, o veículo seguiu em normalidade.

Ivete Sangalo, através de sua assessoria, disse que em decorrência dos incidentes, a equipe optou por esvaziar o trio e a cantora seguiu o circuito até o fim.

SPRAY DE PIMENTA

No mesmo evento, Ivete se queixou de um spray de pimenta que foi pulverizado durante a passagem do desfile, o que teria, segundo a cantora, prejudicado sua voz.

– Jogaram spray de pimenta lá na Barra, lembram? Não tem spray de pimenta certo. Spray de pimenta no dos outros é refresco. Aí nós vamos começar, eu vou continuar cantando, aquecendo e vocês, óbvio, vão cantar para ******, mamãe vai cantar e essa banda vai arrasar porque para Deus não existe o impossível – disse a baiana, popularmente chamada de “Veveta”.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/G1