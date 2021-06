Após briga em bar, homem leva facada no abdômen e morre

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Um homem identificado como Assunção Pereira foi esfaqueado e morto após uma discussão em um bar, na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (22).

Segundo informações, a Polícia Militar da vila foi acionada através do Núcleo Integrado de Operação (Niop), para intervir em uma briga entre dois homens em um bar às proximidades da igreja Nossa Senhora da Saúde, na rua Turiano Meira. O suspeito de praticar o crime foi identificado como Jairo Azevedo Vasconcelos.

Após a briga, segundo a PM, Jairo foi até a residência dele, onde pegou uma faca e retornou ao bar, para desferir uma facada no abdômen de Assunção. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada até o posto de saúde, de onde foi encaminhada de ambulância para o Pronto Socorro Municipal de Santarém.

O agressor fugiu do local e, mesmo após várias buscas da guarnição da PM, não foi localizado. A Polícia Militar orientou os familiares da vítima a procurarem a Delegacia de Polícia Civil e registrar o esfaqueamento para as providências cabíveis. As informações são do G1 Santarém.

Fonte: oliberal.com