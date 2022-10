Após caso de paralisia registrado no Pará, Breves intensifica vacinação

Diante do caso de poliovírus (não poliomielite, entenda diferença abaixo) registrado em Santo Antônio do Tauá, a Secretaria Municipal de Saúde de Breves (Semsa) prorrogou até o dia 30 de outubro e intensificou a campanha de vacinação contra a poliomielite na cidade. Os pais ou responsáveis devem levar as crianças 1 a 5 anos, sem a imunização completa, em qualquer unidade de saúde municipal das 8h às 11h30 e das 14h às17h30.

“Frente à baixa cobertura vacinal nacional com risco de retorno da doença, a Secretaria Municipal de Saúde convoca a população a participar da campanha de vacinação contra a poliomielite”, justificou a Semsa.

Poliovírus não é poliomielite

O caso de Paralisia Flácida Aguda, registrado em Santo Antônio do Tauá, acendeu o temor do retorno da poliomielite no Brasil depois de 33 anos livre da doença.

O registro na cidade paraense foi de poliovírus, causado pela adversidade da aplicação da vacina feita fora de ordem. No caso, a criança foi infectada pelo próprio imunizante, fabricado com o vírus da pólio enfraquecido.

A poliomielite é a doença causada pelo vírus da pólio em crianças não imunizadas.

“Assim, reiteramos que o poliovírus Sabin Like 3 detectado no estado do Pará não altera o cenário epidemiológico evidenciado no território nacional, ou seja, não há casos confirmados em território brasileiro de poliomielite desde o ano de 1989, o país segue com a certificação de erradicação da referida doença desde 1994”, diz comunicado do Centro de Informação Estratégicas de Vigilância em Saúde.

