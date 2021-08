Após chegada do ciclone Grace, mortos passam de 1,9 mil no Haiti

O ciclone tropical Grace atingiu o Haiti nesta terça-feira (17/8), provocando deslizamentos de terra e dificultando os esforços de socorro enquanto o país lutava para se recuperar de um terremoto que matou mais de 1,9 mil pessoas e pulverizou dezenas de milhares de casas.

Equipes de resgate em algumas áreas foram forçadas a suspender temporariamente seus esforços com o aumento das chuvas. Com isso, a busca por sobreviventes se torna mais lenta.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), Grace se fortaleceu de uma depressão tropical para uma tempestade tropical no início desta terça, encharcando o Haiti com até 25 milímetros de chuva, o equivalente a 25 litros de água por metro quadrado.

Em Les Cayes, uma grande cidade na península sudoeste do Haiti, a chuva e o vento ocasionaram uma crise crescente de desabrigados após o terremoto.

Ao ar livre

Muitos moradores desesperados passaram a noite dessa segunda-feira (16/8) amontoados ao ar livre, sob lonas ou outros abrigos improvisados, enquanto outros fugiram de volta para as casas danificadas pelo terremoto.

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, lamentou as mortes e disse em comunicado que já mobilizou recursos do governo para ajudar as vítimas: “Meus sentimentos aos parentes das vítimas deste sismo que gerou tantas perdas de vidas humanas e materiais em vários departamentos do país”.