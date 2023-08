Após cirurgia de 25 horas, gêmeas siamesas são separadas

Em uma cirurgia que envolveu 50 profissionais, as gêmeas siamesas Allana e Mariah, de 2 anos, foram separadas neste domingo (20). As irmãs eram unidas pela cabeça e tiveram de passar por um procedimento delicado que durou 25 horas.

O caso aconteceu no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo. No momento, as duas pacientes estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local e passam bem. Segundo informações do portal G1, ainda não há previsão de alta.

No fim do mês de setembro, o hospital deve realizar uma entrevista coletiva para dar detalhes de como ocorreu a cirurgia, que contou com diversos médicos, enfermeiros, instrumentadores e equipe de apoio.

O processo de separação das gêmeas foi feito gradualmente. A primeira cirurgia ocorreu em agosto de 2022, quando as veias do cérebro foram separadas. Três meses em seguida, um procedimento de sete horas foi realizado para separar os crânios.

Em julho, as irmãs tiveram que passar por um procedimento para expandir as bolsas instaladas sob a pele. Já neste sábado (19), a equipe médica realizou a dissecção de 25% dos vasos sanguíneos que ainda estavam colados. Posteriormente, a calota craniana e a pele da cabeça foram fechadas, completando a separação.

Diagnosticadas como siamesas antes mesmo do parto, as duas meninas vêm sendo acompanhadas pelo hospital desde 2021.

