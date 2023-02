Após cirurgia, Sérgio Meneguelli é empossado e passa mal

Nesta quarta-feira (1º), o deputado estadual, Sérgio Meneguelli (Republicanos-ES), mesmo doente chegou em cadeiras de rodas na Assembleia Legislativa do Espírito Santos (ALES) para tomar posse do seu cargo. Instantes depois, o parlamentar que recebeu o maior número de votos na história do estado, começou a se sentir mal e precisou ser retirado do local por volta das 11h, a cerimônia iniciou às 10h.

A presença do parlamentar era uma dúvida até então, pois ele já havia sinalizado sua possível ausência no evento devido às suas condições de saúde. O deputado ficou internado durante oito dias no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no noroeste capixaba.

Meneguelli se recupera de uma cirurgia devido a um quadro de diverticulite, um tipo de inflamação do intestino grosso que afeta o órgão do sistema digestivo, podendo apresentar abscesso ou perfuração.

– Muito emocionado, entendeu? Principalmente por ter minha família do meu lado neste momento e ter a oportunidade de ser representante da cidade, do estado que eu amo – disse o deputado estadual quando saía da solenidade.

O parlamentar recebeu alta do seu procedimento no dia 25 de janeiro e de acordo com seus assessores, o político recebeu autorização médica para participar da posse nesta quarta (1º). Os médicos recomendaram que o deputado evitasse ficar em pé e andasse durante o tempo de recuperação.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo das Redes Sociais