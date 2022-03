Após condenação, Robinho vai à Justiça para andar de patinete

O jogador de futebol Robinho, que foi condenado por estupro na Itália, entrou com um processo na Justiça para conseguir voltar a andar com seu patinete elétrico na orla de Santos, em São Paulo.

O objeto em questão foi apreendido em novembro de 2021, quando ele passeava na Baixada Santista. O patinete foi recolhido porque Robinho não apresentou habilitação para pilotá-lo, já que o patinete se parece com uma moto Scooter.

Na ação, Robinho pediu a liberação do patinete, que ainda estava no pátio municipal, e prometeu não usar o veículo até que a situação seja regulamentada. Ele também não quer pagar multas e outras taxas. A Justiça liberou o veículo, mas o jogador não pode transitar com ele.

A ação foi aberta alguns dias antes de ele ser condenado a nove anos de prisão por estupro pelo tribunal italiano. Robinho não está cumprindo a pena porque não pode ser extraditado.

Fonte: Pleno News