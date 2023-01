Após Congresso e Planalto, manifestantes invadem STF

Neste domingo (8), manifestantes invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). A invasão ocorreu às 15h45. As informações são da coluna Grande Angular, do Metrópoles.

– Deus está do nosso lado e vai jogar todo o gás pra eles de volta – disse um dos manifestantes enquanto tentava invadir a Corte.

Os manifestantes já adentraram no Congresso Nacional e do Palácio do Planalto à força.

Parte dos extremistas seguem à região central da capital da República com pedaços de pau na mão.

