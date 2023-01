Após corte de energia elétrica a Faar debita parte da dívida milionária da Arena da Amazônia

Após a ‘amazonas energia’ ter cortado nesta última terça-feira (24) a energia elétrica da Arena da Amaznia e Arena Tadeu Teixeira, ambas localizadas em Manaus, por falta de pagamento de contas de energia elétrica, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) afirmou hoje (25), que pagou parte da dívida milionária que a Arena da Amazônia possui com a Amazonas Energia.

De acordo com a Amazonas Energia, a Faar, vinculado ao Governo do Amazonas, o débito é de R$ 36,9 milhões em contas de energia da Arena da Amazônia desde 2016. A empresa junto à dívidas as contas da Arena Amadeu Teixeira, que fica ao lado da Arena da Amazônia.

Ainda de acordo com a empresa, ambas arenas devem mais de R$ 39 milhões, sendo que a Amadeu Teixeira tem débitos de R$ 2,7 milhões em contas de energia elétrica.

De acordo com informações, desde do ano de 2016 o estádio vinha acumulando dívidas. No ano passado a Arena da Amazônia, mesmo estando com debito ativo, realizou uma série de eventos, recebeu jogos dos times como Vasco, Paysandu e Remo, movimentando novamente o local e enchendo o estádio de pessoas.

A concessionária disse que a Amazonas Energia está aguardando o envio dos comprovantes ou a confirmação da baixa do pagamento no sistema bancário para poder reativar o fornecimento de energia elétrica.

Foto: Divulgação Internet