Após crise renal, Tarcísio é medicado e suspende agenda em Londres

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , precisou suspendar a agenda oficial de encontros em Londres, na Inglaterra, após uma forte crise renal.

Nesta segunda, Tarcísio cumpriria uma agenda na capital britânica que incluiria uma série de compromissos. Este seria o primeiro dos vários que ele teria ao longo da semana pela Europa. No período em que estiver fora, o vice-governador, Felipe Ramuth (PSD), está à frente do governo do estado.

Na viagem, o governador está acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, e da secretária de Comunicação, Lais Vita.

A agenda na Europa tem o objetivo de atrair investimentos para o estado, apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP) e estreitar contato com as lideranças governamentais e setoriais dos países pelos quais ele vai passar.

Segundo a assessoria do governador, ele foi atendido por especialista e medicado. Antes disso, o republicano chegou a se encontrar com investidores e deu uma entrevista para o jornal Financial Times.

Ele deve fazer exames e checar onde está a pedra no rim e, em seguida, definir como ficará o cronograma da viagem nos próximos dias.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Alesp