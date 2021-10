Após criticar Prêmio Multishow, Ludmilla anuncia documentário no canal

A cantora Ludmilla chamou a atenção de seus fãs no Twitter ao anunciar que o seu documentário, Rainha da Favela, estreará no Multishow no dia 15 de novembro. Porém, a publicação chega pouco tempo depois que a funkeira criticou o Prêmio promovido pelo canal.

Em sua rede social, compartilhou o teaser do doc. “A espera está chegando ao fim! VEM AÍ Ludmilla – Rainha da Favela. Dia 15, no @multishow e @globoplay“, legendou.

A espera está chegando ao fim! VEM AÍ Ludmilla – Rainha da Favela. Dia 15, no @multishow e @globoplay 🚀🔥 pic.twitter.com/WTAslRXxDn — LUDMILLA (@Ludmilla) October 25, 2021

Porém, na última semana, por falta de indicação, Lud criticou o Prêmio Multishow e até sugeriu um boicote. Por conta dessa contradição, diversos usuários do Twitter questionaram se essa confusão não teria sido motivada por algum tipo de publicidade. “Eu não acredito que essa treta da Ludmilla com o Multishow era apenas marketing para um documentário”, escreveu um internauta.

Incomodada com a situação, ela voltou às redes para esclarecer a situação. “Graças a Deus e ao meu trabalho eu não preciso disso!!! O Meu problema foi com o PRÊMIO MULTISHOW e não com o CANAL”, disse a cantora. “Mais uma vez, pra deixar bem claro, as responsabilidades que eu estou cumprindo são com o canal Multishow, sem relação com o Prêmio Multishow”, continuou ela.

Ela continuou se defendendo em um thread no site do passarinho azul e relembrou as críticas feitas na última semana. “Como profissional e responsável que sou, estou cumprindo com minhas responsabilidades. E por acaso eu falei alguma mentira aquele dia gente? Pra esclarecer pessoal, eu jamais brincaria com um assunto tão sério como esse. O trabalho foi preparado há mais de um ano e tá pronto pra ser apresentado ao público. Eu jamais usaria um assunto tão sério pra divulgar alguma coisa”, finalizou.

Fonte Metropoles