Após críticas de Bolsonaro, Moraes fala em “ameaças vazias”

Ministro do STF disse que a Corte seguirá exercendo seu trabalho

Após as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), utilizou as redes sociais para comentar as declarações. Em sua conta do Twitter nesta quinta-feira (5), Moraes afirmou que “ameaças vazias e agressões covardes não afastarão” o STF de exercer sua missão.

Mais cedo, em entrevista ao Debate 93, da rádio 93FM, do Rio de Janeiro, o Bolsonaro disparou críticas ao ministro. Para o presidente, Moraes é a “mentira em pessoa”, e a sua hora “vai chegar”.

O ministro, no entanto, disse que o STF tem a missão de defender e manter a democracia no país.

– Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa e manutenção da Democracia e do Estado de Direito – escreveu.

Fonte: Pleno.news /Foto: STF/Carlos Moura