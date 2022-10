Após décadas de abandono, Escola Estadual em Salinópolis é ampliada e modernizada

Nesta quinta-feira (27), o município de Salinópolis, localizado na região Nordeste do Pará, recebeu mais uma moderna unidade educacional totalmente reconstruída e ampliada pelo Governo do Pará. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Teodato de Rezende é a 113ª escola modernizada pela atual gestão desde 2019 e irá beneficiar diretamente mais de 600 alunos, com idades entre 11 e 18 anos.

“Mais uma etapa comprida aqui em Salinópolis, fazendo com que a escola Teodato de Rezende possa estar com ambiente adequado, totalmente climatizada, reconstruída. Uma nova quadra Poliesportiva, levando um ambiente atrativo para os nossos alunos e para a comunidade escolar. Essa entrega representa uma importante conquista na qualidade do ensino no município de Salinópolis. Nós já entregamos a escola Aracy e a Escola Miguel de Santa Brígida. E ainda este ano vamos entregar a 4ª escola, garantindo um futuro brilhante aos nossos alunos”, enfatizou o governador do Pará, Helder Barbalho.

A unidade completa 52 anos de fundação e a última obra significativa no local foi há três décadas, em 1992. A professora aposentada, Ana Lúcia Dantas, não trabalha mais na unidade de ensino, mas fez questão de ver de perto a transformação no espaço pedagógico. “É muito emocionante, e a gente fica muito grato de voltar à escola e ver ela assim, toda arrumada. É um conforto para os professores e principalmente para os alunos, que agora desfrutam de salas refrigeradas e bonitas”, pontou a pedagoga.

O aluno Emanuel Erson, que cursa o sétimo ano, diz que gostou das mudanças positivas “O gramado mudou bastante nessa reforma, a sala mudou também. Quando a gente chegou aqui não tinha muitas salas e as que tinham não estavam em uma situação boa. Mas agora tudo mudou. Tem a quadra, que estava toda destruída e enferrujada, fora a quentura. Estou bastante feliz. Inclusive eu esperei muito tempo pra esse momento”, disse o futuro engenheiro emocionado.

O investimento foi de quase R$ 2,5 milhões (dois milhões e quinhentos mil reais), provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), “que proporcionou a modernização de nove salas de aula e, ainda, sala de informática, biblioteca, coordenação pedagógica, sala dos professores, secretaria, diretoria, cozinha, depósito, despensa, recreio coberto, banheiros e uma ampla quadra de esporte, proporcionando e incentivando a prática esportiva entre a comunidade escolar”, informou a Secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

“Todo mundo sai ganhando: a comunidade, o aluno, os profissionais… Agora dá gosto de vir para a escola. A quadra, o aluno vai poder aproveitar, tem biblioteca. E é uma realidade que nós não tínhamos, então agora nós vamos ter um refeitório, o aluno vai poder sentar para comer a merenda escolar. A cozinha melhorou, antes era um espaço bem pequeno, restrito. Então, tudo isso vai fazer sim a diferença, o aluno vai vir para escola para se apropriar desse espaço”, disse orgulhosa a professor de história, Cristiane Athaíde.

