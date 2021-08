Após decisão judicial de reintegração de posse, aeroporto de Itaituba tem operações suspensas

As operações de pousos e decolagens foram suspensas na tarde da última quarta-feira (18) no aeroporto municipal de Itaituba, no sudoeste do Pará, por causa de ordem judicial de reintegração de posse. A decisão é do juiz Jacob Arnaldo Campos Farache, da 1ª Vara Cívil e Empresarial de Itaituba. Com isso, o aeroporto segue interditado por tempo indeterminado para voos comerciais. A Prefeitura do município já se manifestou e vai recorrer da decisão.

Segundo informações repassadas ao Portal OESTADONET pelo administrador do aeroporto de Itaituba, André Soares Paxiúba, por volta das 10 horas de ontem, a direção do aeroporto recebeu a visita de um oficial de Justiça, acompanhado de um advogado, de posse de um mandado judicial para cumprir uma decisão de reintegração de posse de uma área que alegam ser de terceiros, medindo 200 metros de frente por 1.000 de fundo e fica muito próximo à cabeceira 05 de operações do aeródromo. A presença dessas pessoas nessa área colocou em risco toda as operações aeroportuárias, que tiveram que ser suspensas.

O único voo regular de Itaituba direto para Manaus (AM), da companhia Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo Linhas Aéreas, também foi suspenso. O aeroporto do município é um dos mais movimentados do interior paraense, sobretudo com voos de táxi aéreo diários.

André Paxiúba explicou que diante da presença do pessoal que esteve na área em litígio para cumprir o mandado de reintegração de posse a administração decidiu suspender todas as operações para resguardar tanto a segurança dos passageiros quanto dos funcionários e colaboradores.

“Nós solicitamos do comando da Aeronáutica e da Secretaria de Aviação Civil, a interdição temporária do aeroporto até que se resolva a situação”, explicou o administrador.

O autor da ação de reintegração de posse é um filho de um antigo dono de parte da área onde hoje funciona o aeroporto. De acordo com o prefeito Valmir Climaco, a Prefeitura possui toda a documentação que comprova a posse da área reivindicada judicialmente.

Inaugurado em 1982, o aeroporto de Itaituba viveu seu auge na época de ouro, sendo considerado o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo. Eram registrados 400 pousos e decolagens diárias de aeronaves monomotoras durante o dia.

