Após deixar a Globo, Casagrande é contratado pelo UOL

Após ter deixado a Globo, Walter Casagrande foi anunciado na terça-feira (12) como novo integrante da equipe de colunistas do UOL. Ele deverá estrear a partir do próximo dia 18.

O comentarista terá uma coluna no UOL Esporte, com comentários sobre esporte e o mundo. Casagrande também irá participar do programa Cartão Vermelho, do Canal UOL, com Juca Kfouri e José Trajano, além de fazer parte da equipe que estará na Copa do Mundo, em novembro, no Catar.

– Casagrande entende muito de futebol, dentro e fora do campo. Ainda carrega uma bagagem pessoal e uma sensibilidade ímpar, enriquecendo as discussões para além do esporte – afirmou Vinícius Mesquita, gerente geral do UOL Esporte, conforme publicação do portal.

O comentarista passou 25 anos na Globo. Sua saída foi revelada na última quarta-feira (6).

– Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados – falou Casagrande, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Fonte: Pleno News

Foto:: JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO