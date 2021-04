Após deixar Record, Marcos Mion anuncia parceria com a Netflix

O apresentador Marcos Mion anunciou nesta quinta-feira (29), que acertou uma parceria com a Netflix. Ele contou a novidade através do Twitter, com um vídeo e usando o bordão da plataforma de streaming.

– Senhoras e senhores… TUDUM!!! – escreveu.

A parceria entre Mion e Netflix acontece após o apresentador deixar a Record TV, onde comandava o reality show A Fazenda. O perfil da Netflix na rede social entrou na brincadeira e respondeu a publicação de Mion.

– Agora que o Marcos Mion faz parte da família, tô pensando em trocar TUDUM por TUDUMZOLA – escreveu. O “Tudum” é uma referência ao som que faz quando a pessoa abre a página inicial

Ainda não há informações se o apresentador irá trabalhar em alguma emissora de televisão. Há poucos meses, foi levantada a hipótese dele apresentar o No Limite, da Globo. No entanto, a atração vai ser apresentada por André Marques.