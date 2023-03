Após denúncia recebida pelo 181, polícia identifica e prende homem com drogas em Igarapé-Miri￼￼

Após denúncia por meio do canal 181, do Disque Denúncia, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), neste sábado (25), uma guarnição da Polícia Militar, identificou e prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas, no município de Igarapé-Miri, na região do Tocantins. A ação ocorreu durante a realização da Operação Esparavel.

A equipe do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, que fazia rondas na área, foi acionada imediatamente, e conforme dados apurados via denúncia de que o suspeito estaria junto com sua companheira comercializando entorpecentes, foram até o local, onde foi possível capturar o homem que estava em uma residência no bairro Cidade Nova, em Igarapé-Miri.

Durante as revistas na residência, a mulher não foi encontrada, entretanto com o suspeito também foram encontradas 119 gramas de substâncias semelhante a pasta base de cocaína. O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis, sendo formalizado o flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o Comandante de Policiamento Regional, Cel PM Vilhena, a ação exitosa é resultado da confiança e parceria da população com os agentes de segurança que estão atuando com ações intensificadas por 24h desde o dia 16 deste mês, por meio da Operação Esparavel.

“Hoje, nós tivemos êxito em mais uma prisão por tráfico de drogas no município com o auxílio da população, que tem demonstrado a confiança no trabalho integrado das forças de segurança, e assim, nos auxiliam nas ações. Estamos atuando em várias frentes com rondas ostensivas e preventivas, fiscalização e ações educativas no trânsito, apuração de denúncias e também com o reforço dos canais de denúncia para que os moradores da região continuem sendo parceiros da polícia e assim juntos continuemos firmes no combate à criminalidade na região”, afirmou o Cel Vilhena.

Os canais de denúncia são ferramentas importantíssimas de fácil acesso da população, e de auxílio as forcas de segurança pública para localizar e prender suspeitos, e até mesmo ajudar a elucidar crimes, a exemplo dessa prisão de hoje, como explica o Delegado Christian Rocha, Diretor do Disque Denúncia.

“É fundamental a participação da sociedade no trabalho que está sendo realizado pelas forças de segurança pública no município. Portanto, nós convidamos e incentivamos a população a continuar realizando denúncias, que muitas vezes trazem até nós informações privilegiadas é que vão ser apuradas, como a de hoje que resultou nessa prisão. Reiteramos para que a sociedade tenha a certeza de que o sigilo é mantido e que elas jamais serão identificadas, entretanto estarão contribuindo para que a partir da denúncia seja feito um trabalho de investigação para apuração da veracidade da informação, tendo os delitos solucionados e os envolvidos penalizados”, afirmou o titular do Disque Denúncia.

Serviço: Qualquer pessoa pode contribuir com o Estado por meio das forças de segurança denunciando os delitos por meio dos canais de denúncia. Em caso de urgência e emergência, ligue 190, ou acione o Disque Denúncia pelo 181 ou ainda via WhatsApp (91) 98115-9181, com a Iara, que pode receber áudios, mensagens e vídeos. O Sigilo e anonimato são garantidos, inclusive sem identificar o contato do denunciante.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará