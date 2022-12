APÓS DENUNCIAR E EXPOR AGRESSÃO, JOJO ANUNCIA AFASTAMENTO DAS REDES SOCIAIS

Após Jojo Todynho, de 25 anos comparecer a DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), no Rio de Janeiro pedindo uma medida protetiva contra seu ex-marido Lucas Souza, de 21 anos e o denunciar por agressão verbal, Jojo tomou a decisão de se afastar das redes sociais. O comunicado foi emitido pela a mesma em stories da sua conta no Instagram.

Jojo anunciou a decisão do afastamento de suas mídias, neste sábado, (10/12) após uma série de stories contando sua decisão de ir até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência para denunciar Lucas.

“Os últimos acontecimentos da minha vida pessoal fizeram com que eu tomasse a decisão de me afastar temporariamente das redes sociais pois tudo que acontece aqui ganha uma proporção grande e meu psicológico vem ficando cada vez mais abalado. Todas as publicações previstas em contrato continuarão sendo postadas normalmente, porém, minhas questões pessoais não serão mais postadas por enquanto”. Disse a cantora e apresentadora.

Jojo ainda aproveitou para agradecer e o apoio e o carinho dos fãs: “Muito obrigada pelo apoio e carinho de todos vocês. Jordana”. Finalizou a cantora.

A apresentadora e o militar do exército tiveram um término de casamento conturbado desde então. Os dois engataram um rápido romance e em janeiro de 2022 estavam se casando. Em outubro do mesmo ano, Lucas vem através de suas mídias sociais anunciar a separação de Jojo e que já havia feito as malas, ambos ainda chegaram a se reconciliar mais não durou muito tempo até vir a separação definitiva. Desde então, Jojo e Lucas vem trocando ‘farpas’ pelas as redes sociais.

Até que sábado, (10/12), a cantora apresentou um vídeo aos seus stories em que explicava ter comparecido à delegacia da mulher para prestar queixa contra seu ex-marido e depois deletou o vídeo para que as pessoas não atacassem Lucas e para tornar o caso mais polêmico.

Lucas logo se explicou sobre o fato e chorou ao comentar sobre a decisão da ex, alegando que a agressão foi de ambas as partes: “Pra quê medida protetiva, cara? Eu xinguei ela, assim como ela me xingou também. O que está acontecendo, meu Deus do céu?”. Lamentou o estudante de engenharia civil.

Fonte: R7/Foto Destaque: Jojo Todynho anuncia afastamento temporário de redes sociais. Reprodução/tvpop.com