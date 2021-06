Após derrota na Curuzu pela Série C, técnico do Paysandu admite: ‘Temos que melhorar muito’

Vinícius Eutrópio destacou que a responsabilidade é grande e que os erros serão corrigidos

O técnico Vinícius Eutrópio avaliou a derrota de 2 a 0 para o Botafogo-PB, na noite de segunda-feira (7), na Curuzu, no jogo que encerrou a segunda rodada da Série C. Segundo ele, o jogo mostrou o que será a competição e que há muita coisa para corrigir no time bicolor.

“Primeiro jogo em casa. Responsabilidade grande pelo acesso, por tudo isso, e deixou bem claro o que será a Série c. Serão times que vem jogar por uma bola, dando a vida contra a gente. Eles iniciaram com marcação baixa e explorando nossos erros e vai ser assim o campeonato interior. Temos que melhorar muito, principalmente a parte técnica para que não possamos dar aquilo que todo o adversário vem aqui fazer aproveitando um erro ou um contra-ataque”, afirmou.

O atacante Nicolas chegou ao 12º jogo sem marcar gol. Questionado sobre o porquê de colocá-lo ao invés de dar oportunidade para Gabriel Barbosa, Vinícius Eutrópio foi claro que as opções para a próxima partida estão em aberto.

“Nicolas foi opção técnica. É um jogador que merece essa aposta, por ser referência técnica e, mesmo não fazendo gol, é importante. Pode criar, pode abrir espaço. E hoje ele não foi bem, como toda a equipe. Mas estamos em aberto, não tem titular, nem reserva e temos que pensar em todas opções sim. Principalmente para o próximo jogo”, disse.

O próximo compromisso do Paysandu será contra Jacuipense, no sábado (12). O técnico bicolor espera que o time esteja melhor e possa conseguir os três pontos, finalmente.

“Foi muito mais erros nossos que proporcionaram ao adversário adiantar a marcação. São todos detalhes que nós temos que corrigir. Os jogadores precisam ter consciência disso. Sabemos que a Série C será difícil e que essa derrota sirva para n os fortalecer cada vez mais para corrigir os erros e que no próximo jogo, contra Jacuipense, a gente vá lá e volte com os três pontos”, afirmou.

Fonte: O Liberal