Após derrota para o City, Neymar recebe nota 2 de revista da Bola de Ouro

Craque brasileiro do PSG recebe avaliação negativa da revista francesa France Football

Eliminado da Champions League pelo Manchester City nesta terça-feira, Neymar recebeu uma avaliação negativa da revista France Football, que organiza o prêmio ‘Bola de Ouro’. A derrota do Paris Saint-Germain gerou críticas da imprensa.

Segundo a avalição da France Football, Neymar mostrou o ‘pior de seu egocentrismo” em campo, ‘irritando os companheiros’ e ‘aniquilando’ as jogadas de toda a equipe do Paris Saint-Germain na derrota desta terça-feira na Champions. “Será que era mesmo necessário ele dar seis toques na bola a cada vez que ele tinha a posse? Neymar revelou seu lado negro durante o jogo contra o Manchester City. Apesar de claramente não ser possível, o brasileiro queria resolver tudo sozinho”, publicou a revista.

Os franceses ainda criticaram o fato de Neymar, por conta da lesão de Mbappé, tentar assumir o protagonismo do jogo. “Sem Kylian Mbappé, ele decidiu em sua cabeça que conseguiria mudar o destino da partida sozinho. Com o mundo todo de olho nele, Neymar irritou seus companheiros ao se recusar a tocar a bola em várias ocasiões”, criticou.

A France Football criticou muito o fato de Neymar ter “tomado as jogadas para si” em uma partida que ele era o líder técnico de sua equipe. “O brasileiro aniquilou um número gigante de boas jogadas. O final do jogo ainda mostrou o pior de seu egocentrismo, quando ele tentou machucar fisicamente os adversários do City. Era para ele ter sido o líder técnico do PSG contra o City. Mas Neymar se deixou levar pelas emoções novamente e foi catastrófico”, apontou.

A nota 2 recebida por Neymar foi a menor da partida, e foi a mesma de Florenzi e Diallo. Mesmo sendo expulso após um pisão, Di María recebeu uma nota 4. Marquinhos e Ander Herrera receberam a nota 5, a mais alta da equipe francesa.