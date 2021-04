Após derrotas, torcida do Paysandu faz críticas a Itamar Schulle e presidente rebate: ‘Continua com total apoio’

Mauricio Ettinger afirmou que o treinador segue prestigiado no clube

A eliminação do Paysandu para o CRB-AL, na Curuzu, na Copa do Brasil rendeu críticas do torcedor ao técnico Itamar Schulle. Muitos inconformados com a forma como o time vem se apresentando em campo. As críticas começaram ainda no Re-Pa, quando o time bicolor perdeu por 4 a 2 para o Remo. A derrota de 2 a 1, na última terça-feira, para o Galo de Pajuçara, e a perda de R$ 1,7 milhão, que poderiam ajudar nas contas do clube, fez com que alguns torcedores cobrassem resposta imediata do Paysandu.

Eles usaram a rede social para expor a insatisfação e criticaram a postura do técnico em dizer que o time está em evolução, logo após a eliminação.

“Itamar Schulle fala que o time do Paysandu tá evoluindo. Mas vamos aos números. Derrota pro rival em plena Curuzu e Eliminação na Copa do Brasil. Onde está a evolução que o atual treinador do Paysandu tanto comenta?”, afirmou um torcedor em uma rede social.

Mesmo entre tantos torcedores chateados com a situação teve quem pedisse paciência e analisasse o contexto no qual o Paysandu está inserido.

“A eliminação de ontem foi triste e custou um alto preço. Assim como é triste ver que muitos torcedores continuam analisando as coisas puramente com base na emoção. A velha mentalidade de mandar treinador e jogadores embora pra resolver tudo milagrosamente continua presente. Após uma pré-temporada que quase não existiu, 5 jogos e uma eliminação na Copa do Brasil, muitos já concluíram que o técnico não presta, o time não evoluiu e tem que mandar uns e outros embora pra consertar tudo. Até quando vamos pensar que isso realmente é solução?”, comentou um torcedor na mesma rede social.

A reportagem conversou com o presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, sobre o assunto. Ele informou que o treinador segue prestigiado no clube e tem total confiança da diretoria.

“O técnico Itamar Schülle continua com total e irrestrito apoio da diretoria”, afirmou o dirigente bicolor.

O técnico Itamar terá o jogo contra o Tapajós, pela sexta rodada do Campeonato Paraense, para reencontrar o caminho da vitória e dar tranquilidade aos torcedores. A partida será às 10 horas de sábado (17), no Mamazão, em Outeiro, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.